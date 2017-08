Fugro boekt lagere resultaten

Donderdag 3 augustus 2017 07:44 Bodemonderzoeker ziet vroege tekenen van stabilisering marktomstandigheden.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in de eerste zes maanden van 2017 conform de verwachting een lagere omzet en bedrijfsresultaat geboekt. Dit meldde de bodemonderzoeker donderdag voorbeurs.CEO Paul van Riel meldde in een toelichting op de cijfers dat de activiteit in de offshore olie- en gasmarkt de afgelopen zes maanden bleef dalen, wat resulteerde in een moeilijke eerste helft van 2017, terwijl de niet aan olie en gas gerelateerde activiteiten, zoals bouw & infrastructuur en energie, over het algemeen stabiel waren of een verbetering lieten zien. De bestuurder meldde echter vroege tekenen van een stabilisering van de marktomstandigheden te zien, wat gekarakteriseerd wordt door verhoogde tenderactiviteit.Fugro constateerde met name bij bouw & infrastructuur op land een sterke groei, terwijl de bodemonderzoeker ook profiteerde van een groeiende offshore windmolenmarkt.Fugro boekte in de eerste helft van 2017 een bedrijfsresultaat (EBITDA), exclusief eenmalige items, van 46,6 miljoen euro, in vergelijking tot 98,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 96,4 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 202,1 miljoen euro vorig jaar.De omzet daalde van 904,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2016 naar 774,3 miljoen euro het afgelopen half jaar.Het orderboek voor de komende twaalf maanden noteerde op 971,2 miljoen euro, in vergelijking tot 1,1 miljard euro eind maart 2017.OutlookFugro voorziet voor het hele boekjaar een daling van de omzet, "hoewel minder ernstig dan in de eerste helft van het jaar", aldus Fugro. De EBIT-winstmarge zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar significant verbeteren in vergelijking tot de eerste helft van het jaar, wat waarschijnlijk zal resulteren in een lage negatieve enkelcijferige winstmarge, exclusief eenmalige items.De investeringen bedragen in 2017 naar verwachting circa 100 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten zal waarschijnlijk positief zijn, zo verwacht Fugro.In de bouw en infrastructuur, offshore wind- en mijnbouwmarkten voorziet Fugro aanhoudende groei.Het aandeel Fugro sloot op een rood Damrak 1,9 procent lager op 13,26 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 03, 2017 01:44 ET (05:44 GMT)