Hoger bedrijfsresultaat voor AMG

Donderdag 3 augustus 2017 07:46 Metaalbedrijf verhoogt outlook.(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft een hoger bedrijfsresultaat behaald in het tweede kwartaal van 2017 en verhoogde zijn outlook voor het volledige jaar. Dit maakte de producent van metallurgische producten en systemen donderdag voorbeurs bekend.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 22 procent op jaarbasis tot 31,9 miljoen dollar. De nettowinst daalde echter met 2 procent tot 13,1 miljoen dollar, omdat in het afgelopen kwartaal meer belasting moest worden betaald. De omzet van AMG kwam uit op 262,0 miljoen dollar, wat 6 procent meer was dan in dezelfde periode van 2016.Het EBITDA resultaat wordt geholpen door een bedrag van 3,0 miljoen dollar dat AMG kreeg via zijn verzekering na een brand in één van zijn fabrieken.CEO Heinz Schimmelbusch toonde zich met name tevreden over de ontwikkeling van de operationele kasstroom in de eerste zes maanden. Dit stelde AMG in staat om de nettoschuld aan het einde van het kwartaal op hetzelfde niveau te houden als aan het eind van 2016, ondanks de aanzienlijke investeringen in het belangrijke lithiumproject in Brazilië.AMG herhaalde dit jaar een formele investeringsbeslissing te nemen over een uitbreiding van de capaciteit van het lithiumrproject tot 180.000 ton.OutlookAMG verwacht dat de winstgevendheid dit jaar zal verbeteren ten opzichte van 2016. Eerder zei de metaalspecialist te rekenen op een zelfde winstniveau als in 2016.Over de eerste zes maanden wordt een interim dividend uitgekeerd van 0,14 euro per aandeel.Het aandeel AMG sloot woensdag 1,0 procent lager op 28,25 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 03, 2017 01:46 ET (05:46 GMT)