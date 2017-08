IMCD neemt distributeur L.V. Lomas over

Vrijdag 4 augustus 2017 07:32 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) IMCD is van plan om de Canadees-Amerikaanse distributeur van specialty chemicals producten L.V. Lomas over te nemen. Dit maakte de groothandelaar in chemieproducten en voedingsingrediënten vrijdag voorbeurs bekend, zonder financiële details van de transactie bekend te maken.L.V. Lomas is op zes locaties actief in Canada en de Verenigde Staten en is volgens IMCD een van de grootste distributeurs van specialty chemicals producten in Noord-Amerika en voedingsingrediënten. In 2016 realiseerde het bedrijf nog een omzet van 383 miljoen Canadese dollar en een genormaliseerd bedrijfsresultaat (EBITDA) van 18 miljoen dollar. L.V. Lomas heeft 280 werknemers in dienst.IMCD stelde dat de activiteiten van L.V. Lomas "perfect passen" bij het businessmodel en de strategie van het bedrijf. CEO Piet van der Slikke van IMCD noemde de overname een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van IMCD in Noord-Amerika.Voor de overname maakt IMCD gebruik van eigen kapitaal en bestaande bankfaciliteiten. De afronding van de overname wordt aan het einde van augustus verwacht.Het aandeel IMCD won donderdag 0,1 procent op 48,01 euro.