'Beleggers blijven handelen in zomer'

Vrijdag 4 augustus 2017 09:10

AMSTERDAM (ANP) - De meeste particuliere beleggers blijven handelen in de zomermaanden. Daarbij wordt steeds meer gebruikgemaakt van mobiele toepassingen, aldus een onderzoek van onlinebroker BinckBank onder zijn klanten.

Volgens BinckBank handelt ruim 70 procent van de particuliere beleggers in de zomermaanden evenveel als in de rest van het jaar en sommigen zelfs meer. Als beleggers echt op vakantie zijn neemt de activiteit wel af, maar blijft toch nog ruim 30 procent even actief als normaal.

Verder heeft bijna de helft van de beleggers een mobiele app om te handelen op de beurs en zijn er veel van plan dat te gaan doen. Het overgrote deel van de beleggers met een app durft daarmee ook in het buitenland te beleggen.