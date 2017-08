AEX opent licht lager

Vrijdag 4 augustus 2017 09:18

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht lager geopend. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters begonnen zonder grote koersuitslagen na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent lager op 524,12 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 796,34 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten 0,1 tot 0,2 procent.

Industrieel toeleverancier Aalberts steeg ruim 2 procent in de AEX na een adviesverhoging door ING. In de MidKap klom Fugro 0,6 procent. De bodemonderzoeker zag donderdag ruim 10 procent aan beurswaarde verdampen na teleurstellende resultaten. Bij de kleinere bedrijven won toeleverancier van apotheken Fagro ruim 4 procent na goed ontvangen halfjaarcijfers.