RBS praat over verhuizing naar Amsterdam

Vrijdag 4 augustus 2017 09:19

EDINBURGH (ANP) - Royal Bank of Scotland wil zijn Europese handelsactiviteiten na de brexit in Amsterdam vestigen. Topman Ross McEwan zei vrijdag dat RBS in gesprek is met toezichthouders over de verhuizing.

McEwan deed dat bij de bekendmaking van de cijfers van de genationaliseerde bank over het tweede kwartaal. Er werd 680 miljoen pond (752 miljoen euro) winst gemaakt. Een jaar eerder was er in het tweede kwartaal nog een verlies van 1,1 miljard pond.