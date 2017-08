Beursblik: aantrekkende resultaten PostNL voorzien

Vrijdag 4 augustus 2017 12:24 Postbezorging in Nederland blijft op resultaten drukken.(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal van 2017 de resultaten overwegend zien stijgen. Dit verwachten 11 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus voor het tweede kwartaal, waarvan de cijfers maandag voorbeurs verschijnen.De omzet van de post- en pakketbezorger bedroeg volgens de analisten over het tweede kwartaal 850 miljoen euro. In dezelfde periode in 2016 lag de omzet nog op 824 miljoen euro. De postbezorging in Nederland droeg 433 miljoen euro bij aan de omzet in het afgelopen kwartaal, terwijl er bij pakketbezorging naar verwachting een omzet werd gerealiseerd van 251 miljoen euro. De internationale activiteiten waren vermoedelijk goed voor 275 miljoen euro aan omzet.Het onderliggende contante bedrijfsresultaat zou afgelopen kwartaal volgens de analisten zijn uitgekomen op 59 miljoen euro, waar dit resultaat vorig jaar nog 63 miljoen euro was. Het onderliggende contante bedrijfsresultaat zal naar verwachting uitkomen op 43 miljoen euro, waar vorig jaar nog 47 miljoen euro in de boeken werd gezet.Analist Marc Zwartsenburg van ING stelde vertrouwen te hebben in de kwartaalcijfers van het postbedrijf, waarbij de analist de consensusverwachtingen als haalbaar bestempelde. Bij pakketbezorging profiteerde PostNL volgens ING van het warme weer, waardoor niet wordt uitgesloten dat PostNL hier een hogere volumegroei zal realiseren. Wel merkte Zwartsenburg op dat het afgelopen kwartaal een werkdag minder had ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, hetgeen vermoedelijk een negatieve impact van 0,7 tot 0,8 procent op de groeicijfers heeft gehad.De internationale activiteiten van PostNL kunnen volgens ING gestuwd worden door een licht herstel bij Spring en extra volumegroei vanwege de in mei gesloten deal met AliExpress.PostNL zag de briefpostvolumes in het tweede kwartaal volgens de marktvorsers met 9,0 procent op jaarbasis dalen. Op kwartaalbasis verwacht Zwartsenburg een verbetering van de briefpostvolumes, onder meer vanwege een gemakkelijke vergelijkingsbasis.Kostenbesparingen van naar verwachting 15 miljoen euro in het tweede kwartaal moeten die daling van de volumes compenseren. Volgens de analist van ING heeft de overheid bovendien de deur opengezet naar meer kostenbesparingen en een potentiële consolidatie van de postmarkt, hetgeen "interessante" kansen creëert voor het postbedrijf.Wel blijft het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar mogelijk misbruik van de mededingingswet volgens ING een obstakel voor het postbedrijf, al is Zwartsenburg van mening dat de markt de impact hiervan overdrijft.OutlookPostNL mikt voor 2017 op het realiseren van een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro. ING verwacht dat PostNL deze outlook maandag zal handhaven.ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,75 euro. Maandag voorbeurs publiceert PostNL de resultaten over het afgelopen kwartaal. Op een rood Damrak koerste het aandeel vrijdag 0,2 procent lager op 4,04 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 04, 2017 06:24 ET (10:24 GMT)