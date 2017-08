Vastned pas conversiekoers obligatie aan

Vrijdag 4 augustus 2017 18:04 Conversiekoers aangepast naar 42,67 euro.(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft de conversiekoers van een converteerbare obligatielening aangepast. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdag nabeurs bekend.Met ingang van 4 augustus, de dag waarop de koers ex-dividend gaat, daalt de conversiekoers van 43,34 naar 42,67 euro. De aanpassing volgt op de slotdividenduitkering over 2016 van 1,32 euro per aandeel en het interim dividend over het lopende jaar van 0,64 euro per aandeel.De aanpassing betreft de obligaties die op 10 april 2019 aflopen.Het aandeel Vastned sloot vrijdag 0,6 procent lager op 38,89.