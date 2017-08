United Technologies aast op Rockwell Collins

Zondag 6 augustus 2017 12:37

FARMINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Industrieel conglomeraat United Technologies heeft volgens ingewijden zijn vizier gericht op maker van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins. Daarmee zou een van de grootste deals uit de luchtvaartindustrie ooit in de maak zijn.

Het Amerikaanse industrieconcern zou bereid zijn ruim 19 miljard dollar te betalen voor Rockwell. Daarmee zou het in een klap de grootste overname zijn in de geschiedenis van United Tech, dat zelf onder meer vliegtuigmotoren produceert.

Vertegenwoordigers van United Tech en Rockwell weigerden op de geruchten in te gaan. Het is volgens de bronnen geenszins zeker of het tot een overname zal komen. Ook is niet duidelijk of de bedrijven nog met elkaar om tafel zitten.

Een overname zou volgens kenners gunstig kunnen uitpakken voor de makers van vliegtuigonderdelen, juist nu grote vliegtuigmakers als Boeing en Airbus hun leveranciers steeds meer onder druk zetten om de prijzen te verlagen.