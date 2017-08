Update: stabiele resultaten PostNL

Maandag 7 augustus 2017 08:23 Maatregelen ACM maken postbedrijf iets negatiever.(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal van 2017 grofweg stabiele resultaten geboekt, maar liet zich wel iets voorzichtiger uit over heel 2017. Dit bleek maandag voorbeurs uit de cijferpublicatie van het post-en pakkettenconcern.CEO Herna Verhagen van PostNL noemde de resultaten in lijn met vorig jaar, waarbij de postbezorging in Nederland sneller dan verwacht de negatieve impact voelde van eerdere maatregelen van de Autoriteit Consument en Markt. Verhagen merkte op dat postvervoerders als gevolg van de maatregelen meer post verzamelden, hetgeen een grotere invloed zal hebben op de resultaten voor heel 2017.Verder lagen de resultaten bij de tak Internationaal onder de verwachtingen van PostNL, waarbij vooral de omzet bij Spring en overige activiteiten daalde, en wel met 63 miljoen euro. De omzet werd gedrukt door een striktere regelgeving voor de levering van gevaarlijke goederen sinds de tweede helft van 2016.Wel verwacht PostNL dat de resultaten bij Spring zullen aantrekken in het licht van de huidige groei in e-commerce, deels ondersteund door de in mei van dit jaar gesloten overeenkomst met AliExpress. Het postbedrijf verwacht verder dat de markt in Duitsland en Italië verder herstelt, hetgeen de tak Internationaal in de kaart zal spelen.PostNL rapporteerde over het tweede kwartaal een omzet van 836 miljoen euro, tegenover 824 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggend contante bedrijfsresultaat, waarbij onder meer pensioenlasten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg 46 miljoen euro. Dit was vergelijkbaar met de 47 miljoen euro een jaar eerder.Analisten rekenden vooraf op een omzet van 850 miljoen euro. Onderliggend zou het contante resultaat volgens de marktvorsers op 43 miljoen euro uitkomen.Het eigen vermogen werd per eind juni teruggebracht naar 17 miljoen negatief, van een negatief eigen vermogen van 32 miljoen in maart.PostNL, dat worstelt met afnemende postvolumes, zag de postvolumes in het tweede kwartaal met 8,8 procent dalen, en de volumes bij de pakketten, de groeidivisie, juist met 17 procent toenemen. Analisten mikten op een daling van de briefpostvolumes met 9,0 procent.De genormaliseerde winst van PostNL bedroeg afgelopen kwartaal 29 miljoen euro, een stijging ten opzichte van de 21 miljoen euro een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal voerde PostNL kostenbesparingen door ter waarde van 16 miljoen euro.Verder kunnen beleggers in PostNL een interim-dividend van 0,06 euro per aandeel verwachten.OutlookPostNL bevestigde de outlook voor 2017 en mikt daarmee op het realiseren van een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro. Gezien de sneller dan verwachte impact van eerdere ACM maatregelen en de ontwikkelingen bij de tak Internationaal, verwacht het postbedrijf evenwel aan onderkant van deze bandbreedte uit te komen.De omzetverwachtingen voor International werden evenwel scherp naar beneden bijgesteld. Voor 2017 mikt PostNL nu op een hoog enkelcijferige omzetgroei, terwijl eerder nog werd gerekend op een dubbelcijferige omzetgroei van circa 15 procent. Deze neerwaartse bijstelling was volgens het postbedrijf enerzijds het gevolg van de ontwikkelingen bij Sprint en anderzijds aan een trager dan voorzien herstel in Duitsland.Bij pakketten rekent PostNL op een lage dubbelcijferige groei in 2017 en voor de postactiviteiten in Nederland mikt het op een lage enkelcijferige daling.De ambitie voor onderliggend bedrijfsresultaat in 2020 bleef staan op 310 miljoen en 380 miljoen euro.Op een groen Damrak sloot het aandeel PostNL vrijdag 0,6 procent hoger op 4,07 euro.Update: om meer informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2017 02:23 ET (06:23 GMT)