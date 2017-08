PostNL afgestraft op groen Damrak

Maandag 7 augustus 2017 09:59

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs borduurde maandag voort op de winsten van voor het weekeinde. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger aan de nieuwe drukke cijferweek. Op het Damrak werd PostNL hard afgestraft na publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 530,27 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 806,61 punten door de koersval van PostNL. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

In de MidKap zakte PostNL bijna 7 procent. De postbezorger is na het tweede kwartaal iets voorzichtiger geworden over de winst in het gehele jaar. Het bedrijf had voor dit jaar een winstverwachting uitgesproken van 220 miljoen tot 260 miljoen euro, maar denkt nu dat het resultaat aan de onderkant van die bandbreedte zal uitkomen.

Air France-KLM

Grootste stijger onder de middelgrote bedrijven was luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een plus van 1,4 procent. Kunstmestproducent OCI volgde met een winst van 1,1 procent.

Bij de hoofdfondsen was ArcelorMittal in trek bij beleggers. De staalfabrikant kreeg er 2,6 procent bij. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. Bierbrouwer Heineken volgde met een min van 0,3 procent.

Fresenius Medical Care

In Frankfurt zakte Fresenius Medical Care 0,3 procent. Het Duitse medische bedrijf neemt zijn Amerikaanse branchegenoot NxStage Medical over. Fresenius, de grootste aanbieder van dialyseproducten en -diensten ter wereld, betaalt ongeveer 2 miljard dollar in aandelen voor de overname.

In Londen daalde Sainsbury 0,1 procent. Het Britse supermarktconcern overweegt volgens de Sunday Telegraph duizend banen te schrappen op het hoofdkantoor.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 49,31 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 52,12 dollar per vat.