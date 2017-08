Wall Street opent vlak

Maandag 7 augustus 2017 16:07

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden. Qua bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers is het vrij rustig.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel nagenoeg onveranderd rond het recordslot van vrijdag op 22.086 punten. De brede S&P 500 stond ook vlak, op 2476 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij, op 6358 punten.

Vleeswerker Tyson Foods, die met kwartaalcijfers kwam, won bijna 4 procent. Tyson boekte een lagere winst op een hogere omzet. De verwachtingen voor het hele boekjaar werden verhoogd.

Rockwell Collins

NxStage Medical was direct erg in trek. In de eerste handelsminuten ging het aandeel bijna 29 procent omhoog, omdat het Duitse Fresenius heeft aangegeven het medisch bedrijf voor 2 miljard dollar over te nemen.

Ook de fabrikant van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins (plus 6 procent) opende flink hoger, na geruchten dat industrieconcern United Technologies het bedrijf wil overnemen voor ruim 19 miljard dollar.

Berkshire Hathaway van miljardair Warren Buffett ging daarentegen 1,2 procent omlaag. Het investeringsbedrijf heeft zijn resultaat voor het derde kwartaal op rij zien wegzakken.