PostNL onderuit op Damrak

Maandag 7 augustus 2017 17:45

AMSTERDAM (ANP) - PostNL was maandag de gebeten hond op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink lager nadat het postbedrijf bij de bekendmaking van zijn tweedekwartaalcijfers de winstverwachting voor 2017 aanscherpte.

PostNL was met een koersverlies van 5,1 procent met afstand de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De onderneming kampt met toenemende concurrentie op de postmarkt. Dat zou onder meer samenhangen met regelgeving die het postbedrijf verplicht zijn netwerk voor bulkpost open te blijven stellen voor andere bezorgers.

Over de gehele linie gingen de beursgraadmeters licht hoger de handel uit. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de plus op 531,41 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 810,32 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef wel achter met een min van 0,3 procent, na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juni.