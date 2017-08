Nederlandse consumentenprijzen stijgen sterker

Dinsdag 8 augustus 2017 07:34 Prijsstijging van 1,3 procent in juli.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse consumentenprijzen zijn in juli in een hoger tempo gestegen dan in juni. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In juli lag de inflatie op 1,3 procent. In juni steeg het prijspeil ten opzichte van een jaar eerder nog met 1,1 procent. De verhoging van de inflatie in de afgelopen maand was vooral het gevolg van duurdere vakanties.Ook de prijsontwikkeling van aardgas had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De leveringstarieven voor aardgas waren in juli hoger dan vorig jaar. In juni daalden deze tarieven nog op jaarbasis.De belangrijkste kostenstijgingen vonden verder plaats bij huisvesting, water en energie, voedings- en genotsmiddelen, horeca en vervoer. Kleding en schoeisel werden juist goedkoper.Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP nam toe van 1,0 procent in juni naar 1,5 procent in juli. In de eurozone bleef de prijsstijging 1,3 procent.De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland is daarmee voor het eerst in ruim een jaar tijd hoger dan in de eurozone.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 01:34 ET (05:34 GMT)