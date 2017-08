Arcadis aan de slag in Amerikaanse Georgia

Dinsdag 8 augustus 2017 08:37 Totale contractwaarde programma tot 100 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een opdracht verkregen in de Amerikaanse staat Georgia voor ingenieursdiensten. Dit maakte het internationale advies- en ingenieursconcern dinsdag bekend.De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar. Het gaat om een contract op oproepbasis met orders voor snelwegprojecten en de aanleg van bruggen. De totale vergoeding kan oplopen tot een waarde van 100 miljoen dollar. De opdrachtgever is het Georgia Department of Transportation.Het aandeel Arcadis sloot dinsdag 0,4 procent lager op 17,01 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 02:37 ET (06:37 GMT)