Aegon verkoopt Unirobe Meeus aan AON

Dinsdag 8 augustus 2017 08:44 Verkoopsom bedraagt 295 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Aegon en Aon Group Nederland hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van financieel adviseur Unirobe Meeùs Groep door Aegon aan Aon voor een bedrag van 295 miljoen euro. Dit maakten beide bedrijven dinsdag voorbeurs bekend.Naar verwachting wordt de verkoop in het vierde kwartaal van 2017 afgerond. De voorgenomen overname wordt pas definitief na advies van de betrokken ondernemingsraden en goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).Voor Aegon levert de transactie een boekwinst van zo'n 180 miljoen euro op en een verhoging van de Solvency II ratio met circa 225 miljoen euro, ofwel ongeveer 6 procentpunt. Het onderliggend resultaat voor belastingen zal daarentegen met circa 20 miljoen euro teruglopen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 02:44 ET (06:44 GMT)