Shell Pernis nog steeds buiten gebruik - media

Dinsdag 8 augustus 2017 13:33 Woordvoerder kan niet aangeven wanneer raffinaderij weer in gebruik wordt genomen.(ABM FN-Dow Jones) De raffinaderij van Shell in Pernis is nog steeds buiten gebruik. Een woordvoerder van het olie- en gasconcern wilde dinsdagmiddag geen commentaar aan ABM Financial News geven op een bericht van persbureau Reuters dat het eerste deel van de raffinaderij vrijdag weer in gebruik zou worden genomen. Reuters baseerde zich op een anonieme bron die bekend is met de situatie.Het merendeel van de fabrieken is op 30 juli stil gelegd na een grote stroomstoring. "We verwachten dat de fabrieken op zijn vroegst in de tweede helft van augustus worden herstart", meldde Shell toen in een verklaring. "We vinden het vervelend dat dit mogelijk gevolgen heeft voor onze klanten, maar we doen er alles aan om de gevolgen voor onze klanten zoveel als mogelijk te beperken", voegde het bedrijf toe.De problemen bij Shell Pernis begonnen zaterdagavond 29 juli, toen er een stroomonderbreking plaatsvond als gevolg van een brand in een hoogspanningsstation. Maandagavond trad er bovendien bij spoelwerkzaamheden in een van de fabrieken een lekkage op van waterstoffluoride.Shell Pernis is de grootste olieraffinaderij in Europa.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 07:33 ET (11:33 GMT)