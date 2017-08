Ahold Delhaize commissaris Jack Stahl treedt af

Dinsdag 8 augustus 2017 20:59 Stahl treedt af vanwege andere zakelijke verplichtingen in de Verenigde Staten.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize commissaris Jack Stahl stapt uit de raad van commissarissen van het Nederlandse-Belgische supermarktconcern. Dit meldde het concern dinsdag nabeurs.Stahl, die sinds 24 juli 2016 in de raad van commissarissen zat, was voorzitter van het audit, finance en risk comité. en lid van het bestuurs- en benoemingscomité. Stahl treedt af vanwege andere zakelijke verplichtingen in de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was Stahl lid van de raad van commissarissen van de Delhaize Groep.Commissaris René Hooft Graafland volgt Stahl op als voorzitter van het audit, finance en risk comité.Ahold Delhaize sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 14:59 ET (18:59 GMT)