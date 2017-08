wartaalwinst Ahold Delhaize licht lager dan verwacht

Woensdag 9 augustus 2017 07:35 Supermarktconcern boekte hogere omzet.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van 2017 een licht lager dan verwachte nettowinst behaald, maar realiseerde wel een hogere omzet. Dit maakte het Nederlands-Belgische supermarktconcern woensdag voorbeurs bekend."Een jaar na de fusie ligt de integratie van de twee bedrijven volledig op schema. We verwachten om in 2019 bruto synergieën van 750 miljoen euro te behalen, waarvan we 250 miljoen euro zullen herinvesteren in onze merken", zei CEO Dick Boer in een toelichting bij de kwartaalrapportage. "We zijn blij sterke resultaten te kunnen rapporteren. De omzet steeg over de hele linie en de operationele marge steeg met 30 basispunten tot 3,9 procent", voegde de bestuursvoorzitter nog toe.Het onderliggend pro forma operationele resultaat steeg met 11,4 procent tot 626 miljoen euro en de nettowinst steeg van 211 miljoen naar 355 miljoen euro. Tegen constante valutaverhoudingen steeg de winst met 66,5 procent.De pro forma omzet, die een juiste vergelijking met de gecombineerde cijfers van Ahold en Delhaize van voor de fusie mogelijk maakt, steeg met 3,4 procent naar 16,04 miljard euro en was tegen constante valutaverhoudingen 1,8 procent hoger.De resultaten waren daarmee iets lager uit dan analisten hadden verwacht, hoewel de omzet wel grofweg aan de verwachtingen voldeed. De analisten kwamen gemiddeld uit op een 3,1 procent hogere kwartaalomzet van 15,99 miljard euro en een nettowinst van 369 miljoen euro.In de Verenigde Staten, waar Ahold en Delhaize het merendeel van hun omzet realiseren, verbeterde de omzet met terugkeer van inflatie, terwijl de marges stegen dankzij sterke synergiebesparingen.In Nederland was er "robuuste omzetgroei" in zowel de supermarkten als de e-commerce. In België was de pro forma omzet nagenoeg gelijk, maar daalde de onderliggende EBITDA en de bijbehorende marge.Ahold Delhaize maakte dinsdagavond bekend dat Delhaize commissaris Jack Stahl opstapt uit de raad van commissarissen van het Nederlandse-Belgische supermarktconcern. Hij treedt af vanwege andere zakelijke verplichtingen in de Verenigde Staten.OutlookHet in juli 2016 gefuseerde concern herhaalde de verwachting om de beoogde synergievoordelen van de fusie van 220 miljoen euro in 2017 te behalen en in dit jaar een vrije kasstroom van 1,6 miljard euro te realiseren. Het concern verwacht dat de onderliggende operationele marge in grotendeels in lijn zal zijn met de eerste helft van het jaar.Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag 0,3 procent lager op 17,71 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 01:35 ET (05:35 GMT)