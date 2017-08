Winstdruk Corbion

Woensdag 9 augustus 2017 07:36 Outlook 2017 wel herhaald door producent.(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in de eerste zes maanden van 2017 conform verwachting de winst onder druk zien staan. Dit bleek woensdag uit een voorbeurs gepresenteerde rapportage van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën."De omzetontwikkeling in de eerste helft van het jaar bleef achter bij ons ambitieniveau, voornamelijk als gevolg van een tegenvallend Bakery", lichtte bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter van Corbion de cijfers in een persbericht toe. "Zoals verwacht, werden onze marges in het tweede kwartaal negatief beïnvloed door de stijgende suikerprijzen."De topman zei echter optimistisch te zijn over de ontwikkelingen in de tweede jaarhelft.Corbion realiseerde in het afgelopen halfjaar een 1,4 procent hogere omzet van 461,9 miljoen euro, daarbij geholpen door gunstige wisselkoersen. De autonome omzetgroei was echter 0,9 procent negatief. De volumes krompen met 1,6 procent.Bij de takIngredients was er sprake van een krimp op autonome basis van 1,1 procent, als gevolg van volumedalingen bij Food door zwakke prestaties bij Bakery. Bij Innovations liep de omzet echter met 3,4 procent op. Bij deze laatste tak stegen de volumes ook met meer dan de helft.Het operationeel resultaat, dat wil zeggen de EBITDA exclusief eenmalige posten, nam met 1,7 procent af tot 88,3 miljoen euro. Autonoom daalde het resultaat zelfs met 6,2 procent. De hieraan gekoppelde EBITDA-marge daalde van 19,7 procent naar 19,1 procent.De bedrijfsconsensus wees vooraf op een omzet van463,1miljoen euro en een EBITDA van91,2miljoen euro voor de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën.Het bedrijfsresultaat steeg wel, met 10,8 procent autonoom van 63,4 miljoen naar 73,1 miljoen euro.In het eerste halfjaar van 2017 is op het niveau van resultaat na belastingen een positief totaal van 5,9 miljoen euro aan eenmalige posten geboekt, onderstreepte Corbion.Verder was de belastingdruk in 2016 lager door de boeking van uitgestelde belastingvorderingen.OutlookCorbion handhaafde de outlook voor 2017. Corbion verwacht dat het business segment Biochemicals naar verwachting een aantrekkende omzetgroei zal laten zien in 2017, vergeleken met 2016. Het bedrijf verwacht dat de groei van onderdeel Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen onder de gemiddelde bandbreedte van 2 tot 4 procent waar Corbion op mikt voor de jaren 2015 tot en met 2018.Voor 2017 rekent Corbion op een EBITDA exclusief eenmalige posten dat licht onder dat van 2016 uit zal komen. Het resultaat bedroeg toen 170,1 miljoen euro.Het aandeel is dinsdag gesloten op 26,49 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 01:36 ET (05:36 GMT)