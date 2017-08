CNV vreest banenverlies bij verkoop Eneco

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV vreest voor banenverlies bij Eneco als gemeenten besluiten hun aandelen in het energiebedrijf in de verkoop te zetten. Ook is de bond bang voor vertraging van de energietransitie naar schonere energiebronnen bij een eventuele verkoop, zo maakt CNV duidelijk in een brandbrief aan 53 gemeenten met een belang in Eneco.

De gemeentebesturen van Rotterdam en Den Haag, de grootste en een na grootste aandeelhouder van Eneco met een gezamenlijk belang van bijna 50 procent, besloten eerder tot een verkoop van hun aandelen. Een publiek belang zou niet meer nodig zijn, volgens Den Haag ook niet met het oog op de energietransitie. Er wordt nog gewerkt aan een collectief standpunt van de gemeenten.

CNV noemt de verkoop een keuze voor kortetermijngewin in plaats van voor banen en duurzaamheid. Volgens de bond moeten gemeenten die tóch tot een verkoop besluiten harde afspraken maken over de voorwaarden.