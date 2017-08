Beurzen zakken door onrust Noord-Korea

Woensdag 9 augustus 2017 12:00

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag over een breed front omlaag. Beleggers zochten veilige havens op vanwege de oplaaiende spanningen rond Noord-Korea. Op het Damrak was SBM Offshore een van de schaarse stijgers na goed ontvangen resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 528,97 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 801,75 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. De Franse hoofdindex zakte 1,6 procent, nadat een man met opzet inreed op een groep militairen bij Parijs.

De goudprijs zat in de lift door de oorlogsretoriek tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Ook zochten beleggers hun heil in veilig geachte investeringen zoals Duitse staatsobligaties, de Zwitserse frank en de Japanse yen.

SBM Offshore

In de AEX stond SBM Offshore bovenaan met een winst van ruim 3 procent. De maritiem oliedienstverlener is na de eerste jaarhelft iets positiever over 2017. Het bedrijf voorziet nu een resultaat van meer dan 750 miljoen dollar. Eerder ging het bedrijf uit van ongeveer dat bedrag.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met cijfers kwam, behoorde tot de grootste dalers met een verlies van 1,9 procent. ABN AMRO, dat de kwartaalwinst flink zag stijgen, verloor desondanks 0,9 procent. Concurrent ING leverde 1,7 procent in. Ook elders in Europa moesten de bankaandelen het ontgelden. In Frankfurt zakte Deutsche Bank 3 procent en in Parijs daalde BNP Paribas 2,2 procent.

Corbion

In de MidKap werd Corbion (min 3,4 procent) afgestraft. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic zag zijn winst in de eerste jaarhelft flink dalen. De omzetgroei werd geremd door tegenvallende verkopen bij zijn bakkerstak. Frisdrankbottelaar Refresco ging aan kop met een winst van 1 procent, na een adviesverhoging door Société Générale.

In Frankfurt daalde E.ON 2,1 procent. De Duitse energiereus boekte fors meer winst. De stijging was vooral het gevolg van een eenmalige bate van 3,3 miljard euro omdat het bedrijf jarenlang te veel aan accijnzen op brandstof had betaald. Herverzekeraar Munich Re daalde 0,8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

De euro was 1,1745 dollar waard, tegen 1,1742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 49,33 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 52,30 dollar per vat.