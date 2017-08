Verkoop Jaguar Land Rover gestegen

Woensdag 9 augustus 2017 13:33

LONDEN (ANP) - De verkoop van Jaguar Land Rover, onderdeel van het Indiase autobedrijf Tata Motors, is in het afgelopen kwartaal met 3,5 procent gestegen tot bijna 137.500 auto's. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers.

De omzet bij de Britse luxetak van Tata Motors klom vergeleken met een jaar eerder met 244 miljoen pond naar 5,6 miljard pond (6,2 miljard euro). De winst voor belastingen bedroeg 595 miljoen pond.

De verkoop van Jaguar Land Rover ging in China en Noord-Amerika omhoog, terwijl in Europa de afzet stabiel bleef. Op de Britse thuismarkt was echter een daling van de verkoop te zien.