Wall Street ook omlaag na onrust Noord-Korea

Woensdag 9 augustus 2017 16:24

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Net als in Europa en Azië zorgen de toenemende spanningen rond Noord-Korea voor onrust onder beleggers op Wall Street. Verder valt op dat Walt Disney en Netflix stevig aan beurswaarde moeten inleveren.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omlaag naar 22.055 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2468 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt, op 6329 punten.

Pyongyang liet weten een raketaanval op een Amerikaanse basis op het eiland Guam te overwegen, nadat president Donald Trump eerder had verkondigd dat Noord-Korea kan rekenen op ,,vuur en woede'' als het niet inbindt met zijn bedreigingen aan het adres van de VS.

Walt Disney

Walt Disney noteerde kort na de openingsbel bijna 5 procent in de min, bij Netflix bedroeg het koersverlies circa 3 procent. Disney zei bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers dat het in 2019 stopt met het aanbieden van films op Netflix. In plaats daarvan gaat het bedrijf een eigen streamingdienst opzetten.

Andere ondernemingen die de boeken openden waren onder meer kantoortoeleverancier Office Depot, farmaceut Mylan en fastfoodketen Wendy's. De koers van de eerste twee ging bij de opening flink omlaag, Wendy's wist beleggers wel te bekoren en won een kleine 5 procent.