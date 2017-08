Talpa doet overnamebod op TMG niet gestand

Woensdag 9 augustus 2017 21:05 Niet genoeg aandelen onder overnamebod aangemeld.(ABM FN-Dow Jones) Talpa Holding heeft zijn overnamebod op Telegraaf Media Groep niet gestand gedaan, omdat minder dan 50 procent van alle aandelen TMG werden aangemeld. Dit maakte het mediabedrijf van John de Mol woensdagavond bekend.De aanmeldingstermijn voor het bod van 6,50 per aandeel TMG liep woensdag na het slot van de handel op de Amsterdamse beurs af. Er bleken niet genoeg aandeelhouders hun stukken te hebben aangeboden."Hiermee komt vooralsnog een einde aan Talpa's poging om TMG als geheel over te nemen. Talpa houdt het strategische belang van 29,16 procent in TMG aan", liet het mediabedrijf weten. De onderneming is van plan om als "actieve minderheidsaandeelhouder" betrokken te blijven en streeft een "open en constructieve communicatie" na met TMG en Mediahuis.Mediahuis en VP Exploitatie, het investeringsvehikel van de familie van Puijenbroek, hebben gezamenlijk een belang in TMG van ongeveer 65 procent. Het bod van Mediahuis en de familie bedroeg 6,00 euro per aandeel TMG.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot woensdag onveranderd op 6,14 euro.Door: ABM Financial News.