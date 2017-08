John de Mol staakt overnamepoging TMG

Woensdag 9 augustus 2017 21:01

LAREN (ANP) - Talpa ziet vooralsnog af van zijn poging om Telegraaf Media Groep (TMG) als geheel over te nemen. Het mediabedrijf van miljardair John de Mol houdt wel een ,,strategisch belang'' van 29,16 procent in het moederbedrijf van De Telegraaf aan.

De Mol weigerde lang de handdoek in de ring te gooien in de overnamestrijd om TMG. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel heeft hij echter niet gestand kunnen doen. De kans dat het bod van Talpa slaagde, leek al gering. Het Vlaamse krantenconcern Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek hadden al een ruime meerderheid van de aandelen in handen en zij wilden daar niet van af.