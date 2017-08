Pharming geeft nieuwe aandelen uit

Donderdag 10 augustus 2017 07:44 Uitoefening warrants en conversie van obligaties.(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft sinds de publicatie van de halfjaarcijfers op 27 juli circa 12,1 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan houders van warrants en converteerbare leningen. Dit meldde het biofarmaceutische concern uit Leiden donderdag voorbeurs.Door de conversie van obligaties naar aandelen is de totale waarde van het aantal uitstaande obligaties van Pharming gedaald van 11,8 miljoen naar 11,6 miljoen euro. De nieuw uitgegeven aandelen vertegenwoordigen 2,38 procent van het aantal uitstaande aandelen Pharming op 27 juli.Op een rood Damrak sloot het aandeel Pharming Group woensdag 1,4 procent lager op 0,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 10, 2017 01:44 ET (05:44 GMT)