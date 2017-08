Basic-Fit behaalt conform verwachting hogere resultaten

Vrijdag 11 augustus 2017 08:02 47 nieuwe fitness-clubs geopend in eerste halfjaar 2017.(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste zes maanden van 2017 hogere resultaten behaald, maar presteerde wel minder dan analisten hadden voorzien. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van de uitbater van fitness-clubs.CEO Rene Moos sprak in een toelichting van "een sterke eerste jaarhelft", waarin opnieuw substantiële groei werd gerealiseerd en een verdere verbetering van de operationele marges.Basic-Fit behaalde in het afgelopen halfjaar een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 45,5 miljoen euro. Een jaar terug was dit nog 37,2 miljoen euro. De omzet steeg daarbij van 123,8 miljoen naar 156,0 miljoen euro, een toename van 26 procent. Inmiddels heeft Basic-Fit 1,36 miljoen leden, een stijging van 22 procent op jaarbasis.Onder de streep restte een nettowinst van 2,2 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een verlies werd gerealiseerd van 26,1 miljoen euro.Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van Basic-Fit hadden gerekend op een bedrijfsresultaat van 47,2 miljoen euro op een omzet van 157,0 miljoen euro. De consensus hield rekening met een winst van 5,9 miljoen euro en een ledenaantal van 1,38 miljoen.Basic-Fit opende 47 nieuwe fitness clubs in de eerste helft van 2017. Dit is volgens analisten een belangrijke indicator. Basic-Fit wil in heel dit jaar honderd nieuwe clubs openen en ligt met die ambitie "op koers", zei CEO Moos.De pijplijn nieuwe clubs is daarbij volgens de uitbater van fitnessclubs voor de rest van 2017 en 2018 "goed gevuld". In het afgelopen halfjaar had Basic-Fit daarmee 466 clubs open, een club minder dan waarop analisten hadden gerekend.OutlookBij de cijfers over het afgelopen halfjaar gaf Basic-Fit geen concrete outlook af.Het aandeel Basic-Fit sloot donderdag 1,8 procent hoger op 16,62 euro.