SBM Offshore haalt meer op met schikking Yme

Vrijdag 11 augustus 2017 08:04 Verzekeraars betalen 281 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft de schikking die het trof met verzekeraars over het Noorse probleemproject Yme weten te verhogen. Dit maakte SBM vrijdag voorbeurs bekend.Meldde de oliedienstverlener medio juli nog een schikking ter waard van 247 miljoen dollar, inmiddels is dit bedrag opgelopen naar 281 miljoen dollar. SBM Offshore wist met nog een verzekeraar te schikken, waardoor het bedrag 34 miljoen dollar hoger uitvalt.Het te ontvangen bedrag wordt na aftrek van onder meer juridische kosten gedeeld met de Spaanse oliemaatschappij Repsol.De huidige schikking betreft een groep verzekeraars die goed zijn voor 83,6 procent van een primaire verzekeringslaag van 500 miljoen dollar.SBM Offshore handhaaft zijn vorderingen tegen de andere verzekeraars, waaronder ook die uit andere lagen. Een rechtszaak zal in oktober 2018 van start gaan.In september 2014 meldde SBM Offshore dat het een verzekeringsclaim van 1,29 miljard dollar bij zijn verzekeraars had neergelegd met betrekking tot het het Noorse probleemproject Yme, dat SBM Offshore bouwde voor Talisman Energy.Het aandeel SBM Offshore sloot donderdag 3,6 procent lager op 14,46 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 02:04 ET (06:04 GMT)