Damrak over breed front omlaag

Vrijdag 11 augustus 2017 09:17

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is vrijdag over een breed front lager geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen opnieuw omlaag in navolging van de forse koersverliezen in Azië en New York. De dreigende oorlogstaal tussen Noord-Korea en de VS bleef de markt in zijn greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent lager op 518,35 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 785,59 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Grootste daler in de AEX was staalproducent ArcerlorMittal met een verlies van meer dan 3 procent. Galapagos was de enige stijger met een plus van 0,8 procent. De biotechnoloog won donderdag al meer dan 8 procent na positieve onderzoeksresultaten.