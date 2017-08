Beursblik: NIBC verlaagt advies Refresco Group naar Neutraal

Vrijdag 11 augustus 2017 09:32 Koersdoel gehandhaafd op 15,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het advies voor Refresco Group verlaagd van Accumuleren naar Neutraal met een ongewijzigd koersdoel van 15,00 euro.Analist John David Roeg noemde de laatste kwartaalcijfers van de bottelaar "teleurstellend", wat volgens de marktvorser ook geldt voor de vooruitzichten voor heel 2017.Voor 2017 rekent Roeg niet langer op een aangepaste EBITDA van 254 miljoen euro, maar op 220 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel zal volgens de analist vermoedelijk uitkomen op 0,94 euro, 23 procent minder dan de 1,21 euro die hij voorheen voorzag.Ook voor 2018 en 2019 verlaagde Roeg zijn ramingen.Het tweede kwartaal bleek een lastige voor Refresco, aldus Roeg, die daarbij opmerkte dat Murphy's Law opging voor de bottelaar met bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden in april en een te optimistische planning. Juni was qua weer juist een goede maand, maar dit zorgde voor extra kosten, zoals voor de inhuur van tijdelijke krachten en extra opslag, vulde de analist aan.Normaliter lanceert Refresco nieuwe productielijnen in het eerste en vierde kwartaal, relatief de rustigste kwartalen, maar om onduidelijke redenen werd door de bottelaar besloten hier vanaf te wijken, zonder hier beleggers op voor te bereiden, aldus Roeg. Afgelopen kwartaal zette Refresco 3 nieuwe lijnen op."Refresco heeft weinig ruimte om teleur te stellen zodra het de overname van de bottelactiviteiten van Cott heeft afgerond", meent Roeg, wijzend op de hoge schuld van de bottelaar en de plannen om 200 miljoen euro uit de markt te halen.Op een rode beurs daalde het aandeel Refresco Group vrijdag 1,4 procent naar 16,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 03:32 ET (07:32 GMT)