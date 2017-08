Oost-Europa duwt export bloemen en planten

Vrijdag 11 augustus 2017 12:34

AALSMEER (ANP) - De Nederlandse export van bloemen en planten blijft in de lift zitten. Opvallend is daarbij dat de stijging van de uitvoer naar landen in Oost-Europa sterker is dan gemiddeld.

Dat blijkt uit statistieken die branchevereniging VGB bekendmaakte. Tsjechië was vorige maand de sterkste stijger met een groei van de omzet met 39 procent. Daartegenover stond een krimp van 15 procent voor het Verenigd Koninkrijk. Over de eerste zeven maanden van het jaar steeg de omzet uit de export op jaarbasis met 6 procent tot 3,8 miljard euro.

De maand juli bleek goed voor een groei van de exportomzet met 1 procent. Dat kwam vooral door een hogere inkoopwaarde. Qua afzet waren de verschillen volgens de VGB groot. Verder merkte de VGB op dat juli traditiegetrouw de maand is met de laagste omzet van het jaar.