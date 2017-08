Ajax contracteert Luis Manuel Orejuela

Vrijdag 11 augustus 2017 18:59 Financiele details transfer niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft vrijdag overeenstemming bereikt met Luis Manuel Orejuela en Deportivo Cali over de komst van de verdediger naar Amsterdam. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub vrijdag nabeurs.De financiële details van de transfer werden niet vermeld.Het contract heeft een looptijd van vijf seizoenen en gaat per direct in. Het contract loopt tot en met 30 juni 2022.Het aandeel AFC Ajax sloot vrijdag op een rood Damrak 1,7 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 12:59 ET (16:59 GMT)