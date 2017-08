'Ruzie Toshiba en Bain over betaaltermijn'

Maandag 14 augustus 2017 07:45

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van de chipdivisie van het noodlijdende techconcern Toshiba aan investeerder Bain Capital is in een impasse geraakt door onenigheid over onder meer de termijnbetalingen. Dat staat een snelle deal in de weg. Dat meldden ingewijden rond de onderhandelingen.

Bain wilde Toshiba pas betalen nadat het Japanse bedrijf een juridisch geschil met zijn Amerikaanse partner Western Digital, dat een verkoop van de chiptak wil voorkomen, uit de wereld hielp. Dat was voor Toshiba te laat.

De verkoop van de chipdivisie moet Toshiba helpen de enorme financiële problemen bij zijn nucleaire tak te overleven. Voor deze divisie werd in maart faillissement aangevraagd, na grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij projecten.

De grote baas van Toshiba zei vorige week nog dat het bedrijf met andere geïnteresseerden gaat praten omdat het niet tot overeenstemming kwam met Bain, die eerder als favoriete kandidaat was uitgekozen. Een van de partijen die nu wordt genoemd is Foxconn Technology.