Activistische aandeelhouder zou zich gemeld hebben bij Refresco - media

Maandag 14 augustus 2017 14:48 Overname Cott zou als blokkade voor acquisitie Refresco fungeren.(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder Wyser-Pratte Management zou bij Refresco Group hebben aangedrongen op een strategische herziening. Dit schreef persbureau Bloomberg maandag, hoewel de Nederlandse bottelaar tegen ABM Financial News aangaf dat Wyser-Pratte zich niet bij de onderneming heef gemeld.Volgens de aandeelhouder zou de overname van de bottelactiviteiten van het Noord-Amerikaanse Cott voor circa 1,1 miljard euro een strategische zet zijn geweest van Refresco om een overname van zichzelf te blokkeren. Wyser-Pratte meent volgens Bloomberg dat overname van Cott significante risico's met zich meebrengt, zowel operationeel als financieel.De overname van de bottelactiviteiten van Cott leiden volgens Refresco tot potentiële synergievoordelen van 47 miljoen euro en zal voor meer dan 5 procent bijdragen aan de winst in het eerste jaar van consolidatie en "aanzienlijk meer" dan dat in het tweede en derde jaar, aldus Refresco. In een toelichting aan ABM Financial News concretiseerde CEO Hans Roelofs dat na het eerste jaar de winstbijdrage van Cott meer dan 15 procent zal bedragen.Cott verzorgt de botteling van diverse non-alcoholische dranken en genereerde met de overgenomen activiteiten in 2016 een omzet van 1,7 miljard dollar en een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 136,5 miljoen dollar. Het bedrijf onderhoudt contact met meer dan 500 retailers.Analisten van KBC Securities spraken van een strategisch interessante overname, die Refresco meer schaal zal opleveren in Amerika, iets waar Refresco al eerder zei op te azen. Door het samenvoegen ontstaat een nieuwe marktleider met een omzet van 3,6 miljard euro en een EBITDA van 350 miljoen euro, aldus KBC.Het Franse PAI Partners confronteerde Refresco in april met een ongevraagd en niet-bindend bod, hetgeen werd afgewezen. PAI bood volgens Refresco op 6 april 2017 in totaal 1,4 miljard euro in contanten voor de 81,2 miljoen uitstaande aandelen, wat een bod per aandeel van ongeveer 17,29 euro betekende. In de daarop volgende maanden kwamen er geruchten in de markt dat PAI een hoger bod zou overwegen.Analisten van Bryan Garnier concludeerden dat de acquisitie van Cott vermoedelijk betekent dat PAI niet met een hoger bod zal komen.In gesprek met ABM Financial News na de laatste kwartaalcijfers zei Roelofs dat er recent geen contact is geweest met PAI, althans "niet dusdanig dat we dat de markt zouden moeten melden".Op 5 september houdt Refresco een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de beoogde overname van de bottelactiviteiten van Cott.Na de aankondiging van de overname van het onderdeel van Cott, zei Roelofs te verwachten dat er de komende twee jaar geen grote acquisities meer volgen, hoewel Refresco wel zal blijven kijken naar aanvullende overnamekansen.Wyser-Pratte heeft geen meldingen gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten van een belang in Refresco. Dit betekent dat de aandeelhouder in ieder geval een belang heeft van minder dan 3 procent in de Nederlandse bottelaar.Het aandeel Refresco Group noteerde maandagmiddag 1,1 procent hoger op 16,08 euro.