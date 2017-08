AND International Publishers schrijft rode cijfers

Donderdag 17 augustus 2017 08:17 Grote deals blijven uit.(ABM FN-Dow Jones) AND International Publishers heeft in het eerste halfjaar van 2017 de resultaten onder druk zien staan, nadat grote deals uitbleven. Dit maakte de Nederlandse kaartenmaker donderdag voorbeurs bekend."We kijken met gemengde gevoelens terug op het eerste halfjaar van 2017", aldus CEO Hugo van der Linde van AND, die stelde dat het bedrijf nog steeds afhankelijk blijft van grote en eenmalige deals. Een vertraging in de realisatie van dergelijke deals in het afgelopen halfjaar is dan ook de oorzaak van de "teleurstellende resultaten", aldus Van der Linde."Gesprekken met meerdere potentiële klanten over dergelijk deals die in financiële zin voor AND aantrekkelijk kunnen zijn lopen nog door. We moeten ervoor zorgen dat andere delen van onze business groeien om onze relatieve afhankelijkheid van deze eenmalige transacties te verminderen. In dat opzicht boeken we goede vooruitgang", concludeerde de topman.AND realiseerde in het afgelopen halfjaar een omzet van 0,9 miljoen euro, hetgeen beduidend minder was dan de 6,1 miljoen euro uit dezelfde periode een jaar eerder. In 2016 werd in februari een licentieovereenkomst afgesloten die een substantiële bijdrage leverde aan de omzet over het eerste halfjaar van 2016.Onder de streep restte een verlies van 0,8 miljoen euro, terwijl in de eerste zes maanden van 2016 nog een winst van 3,2 miljoen euro werd gerealiseerd.Het bedrijf stelde wel momentum te verwerven in de automotive industrie en wil volgende maand een samenwerking met een "leidende Tier 1 automotive aanbieder" aankondigen tijdens de automotive show IAA. Kort na deze show wil AND een Capital Markets Day organiseren om het betreffende product en de strategie daaromtrent te presenteren.De totale bedrijfskosten bleven met 2,2 miljoen euro vrijwel gelijk aan het niveau van vorig jaar. De nettokastroom bedroeg 1,7 miljoen euro negatief.OutlookDe economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten blijven in hoge mate onzeker, zo stelde AND. Met het in december 2016 geopende kantoor in Noord-Amerika verwacht het bedrijf de Noord-Amerikaanse markt verder te ontwikkelen.AND verwacht ook verdere voortgang met het onderzoek en de initiatieven in nieuwe markten zoals bijvoorbeeld automotive. AND stelde evenwel positief te zijn ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen. De kaartenmaker gaf geen financiële verwachting over 2017.Het aandeel AND International Publishers sloot woensdag 6,4 procent hoger op 9,10 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 17, 2017 02:17 ET (06:17 GMT)