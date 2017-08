Zware verliezen op beurzen New York

Donderdag 17 augustus 2017 22:24

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met stevige verliezen gesloten. De stemming op Wall Street stond onder druk door zorgen rond president Donald Trump en de aanslag in Barcelona. Verder werden resultaten verwerkt van onder meer Wal-Mart en een reeks macro-economische cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 1,2 procent lager op 21.750,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,5 procent tot 2430,01 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,9 procent tot 6221,91 punten.

Er gingen geruchten dat de economische topadviseur Gary Cohn van Trump zou willen opstappen uit onvrede over de manier waarop de president is omgegaan met het geweld in Charlottesville. Cohn moet Trump helpen met de uitvoer van diens economisch beleid en zijn vertrek zou dit in de war kunnen schoppen. Volgens het Witte Huis is Cohn echter niet van plan om op te stappen.

Wal-Mart

Supermarktconcern Wal-Mart heeft zijn onlineverkopen in het afgelopen kwartaal met ruim twee derde verhoogd. Ook het winkelbezoek in de grootste winkelketen ter wereld nam toe. De winstverwachtingen van Wal-Mart waren echter aan de zwakke kant en het aandeel leverde 1,6 procent in.

De Chinese internetgigant Alibaba, die een notering heeft in New York, presteerde beter dan verwacht. De omzet van Alibaba ging afgelopen kwartaal flink omhoog. Beleggers beloonden dit met een plus van 2,8 procent.

L Brands

Cisco Systems gaf ook een kijkje in de boeken. De producent van netwerkapparatuur heeft zijn omzet voor het zevende kwartaal op rij zien terugvallen en voorziet een verdere omzetdaling in het lopende kwartaal. Cisco tekende een min van 4 procent op.

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, dook ruim 5 procent in het rood, na een winstwaarschuwing.

Euro

Op economisch vlak werden cijfers gemeld over de uitkeringsaanvragen in de VS. Die namen vorige week sterker af dan verwacht. Verder bleek dat de bedrijvigheid in de industrie rond Philadelphia deze maand minder sterk is gegroeid. Daarnaast werd bekend dat de industriële productie in juli is gestegen en dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn verbeterd.

De euro noteerde een stand van 1,1732 dollar, tegen 1,1739 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 47,04 dollar en Brentolie werd 1,3 procent duurder op 50,92 dollar per vat.