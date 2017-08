Vopak boekt lager bedrijfsresultaat

Vrijdag 18 augustus 2017 07:49 Tankopslagbedrijf negatiever over outlook.(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in de eerste helft van 2017 een lager bedrijfsresultaat geboekt op een licht lagere omzet en kwam met een negatievere outlook voor heel het boekjaar. Dit bleek vrijdag voorbeurs tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers van het tankopslagbedrijf.CEO Elco Hoekstra sprak in een toelichting op de cijfers van een positief marktsentiment in Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, terwijl de marktomstandigheden in Nederland zijn verslechterd ten opzichte van 2016.Vopak boekte in de eerste zes maanden van 2017 een bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige items, van 394,1 miljoen euro, in vergelijking tot 420,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.Onder de streep resteerde een nettowinst van van 148,8 miljoen euro, tegen 384,6 miljoen euro een jaar eerder. De geschoonde nettowinst bedroeg 150,4 miljoen euro, een daling van 14 procent op jaarbasis.De omzet daalde met 2 procent van 679,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2016 naar 669,3 miljoen euro het afgelopen half jaar.WinstwaarschuwingVopak verwacht in 2017 een bezettingsgraad te realiseren van circa 90 procent. Daarnaast meldde het concern te verwachten dat het bedrijfsresultaat (EBITDA), exclusief eenmalige items, in 2017 5 tot 10 procent onder het resultaat van 2016 van 822 miljoen euro zal uitkomen. Eerder zei Vopak nog dat de EBITDA in 2017 niet boven het resultaat van 2016 uit zou komen.Vopak meldde vrijdag verder dat de afronding van de huidige projecten in aanbouw op schema ligt. Het tankopslagbedrijf voorziet in de periode 2017 tot 2019 een kasstroom te genereren uit bruto assets na belastingen (CFROGA) variërend van 9 tot 11 procent.Afzonderlijk kondigde Vopak vrijdag aan dat het met zijn joint venture partners van plan is hun activiteiten bij de opslagterminal in Pengerang in Maleisië uit te breiden. De terminal wordt naar verwachting uitgebreid tot een totale capaciteit van 1,7 miljoen kubieke meter vanaf het eerste kwartaal van 2019.Het aandeel Vopak sloot donderdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 41,36 euro.