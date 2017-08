Luchtvaartsector onder druk op beurzen

Vrijdag 18 augustus 2017 09:58

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag eensgezind in het rood. Vooral de luchtvaartmaatschappijen kregen rake klappen na de terroristische aanslagen in Spanje. Op het Damrak gingen tankopslagbedrijf Vopak en autobedrijf Stern hard onderuit na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 518,93 punten. De MidKap daalde ook 0,9 procent tot 786,49 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,9 procent in. De hoofdindex in Madrid verloor 1 procent.

De aandelen van de Europese luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan door de terreurdreiging. Air France-KLM was de grootste daler in de MidKap met een verlies van meer dan 3 procent. IAG, het moederbedrijf van het Spaanse Iberia en British Airways, verloor in Londen 2,9 procent. In Frankfurt daalde Lufthansa 2,1 procent. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet zakten 2,5 en 2,9 procent.

Lagere bezettingsgraden

In de AEX stond Vopak onderaan met een min van ruim 7 procent. Het tankopslagbedrijf zag het resultaat in het eerste halfjaar dalen en stelde zijn verwachting voor het hele jaar neerwaarts bij vanwege lagere bezettingsgraden, extra kosten voor investeringen en negatieve wisselkoerseffecten.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Stern Groep bijna 8 procent. Het autobedrijf is in de eerste helft van dit jaar op een lager bedrijfsresultaat uitgekomen vooral vanwege hogere personeelskosten. De omzet nam wel toe.

Malaise

Brunel steeg 1,1 procent. De detacheerder zag ook in het tweede kwartaal de omzet hard dalen door de aanhoudende malaise in de olie- en gasmarkt. Maar volgens topman Jan Arie van Barneveld is de bodem sneller bereikt dan verwacht.

De euro was 1,1746 dollar waard, tegen 1,1739 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 47,28 dollar. Brentolie stond 0,3 procent hoger op 51,19 dollar per vat.