Sanchez weg bij Ajax

Vrijdag 18 augustus 2017 19:01 Verdediger weg naar Tottenham Hotspur.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt over het vertrek van Davinson Sanchez Mina naar Tottenham Hotspur voor een transfersom die kan oplopen tot 42 miljoen euro. Dit maakte de voetbalclub uit Amsterdam vrijdag bekend.Sanchez stond nog onder contract tot en met halverwege 2021. De transfersom bedraagt in eerste instantie 40 miljoen euro, maar kan nog met 2 miljoen euro oplopen.De Colombiaanse verdediger maakte zijn debuut bij Ajax in de Eredivisie in augustus 2016. In totaal speelde hij 46 officiële wedstrijden voor de voetbalclub, waarin hij 6 doelpunten maakte.Het aandeel Ajax sloot vrijdag 0,9 procent lager op 11,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 18, 2017 13:01 ET (17:01 GMT)