Koopwoningen bijna 8 procent duurder in juli

Maandag 21 augustus 2017 08:22

DEN HAAG (ANP) - Koopwoningen zijn in juli 7,6 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Die stijging is minder groot dan in mei en juni toen de prijsstijging respectievelijk 7,8 en 8 procent was, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De huizenprijzen stijgen sinds juni 2013.

De huizenprijzen zijn nog altijd ruim 6 procent lager dan op het hoogste niveau in augustus 2008. In juni 2013 werd vervolgens een dal bereikt en sindsdien gingen de prijzen gemiddeld 19,5 procent omhoog. Daarmee zijn de prijzen nu ongeveer op hetzelfde niveau als in januari 2007.

Vorige week maakte het Kadaster bekend dat er in juli 19.979 huizen werden verkocht. het aantal verkochte woningen in de eerste zeven maanden van 2017 ligt bijna een vijfde hoger dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar.