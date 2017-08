Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Vopak

Maandag 21 augustus 2017 14:46 Koersdoel naar 46,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Vopak verlaagd van 50,00 naar 46,50 euro, maar met een onveranderd Outperform advies.Volgens de analisten was de lagere bezettingsgraad, zoals Vopak die vorige week bij de halfjaarcijfers meldde, geen verrassing. Het mix-effect had echter een groter effect op de winstgevendheid dan Credit Suisse had voorzien. "We onderschatten het marge-effect", aldus de marktvorsers.Aangezien op korte termijn de vooruitzichten niet zullen veranderen, verlaagde Vopak de outlook voor heel 2017, dat wil zeggen een bezettingsgraad van ongeveer 90 procent en een EBITDA die 5 tot 10 procent lager zal zijn dan in 2016.Credit Suisse paste de taxaties aan en gaf tevens aan iets voorzichtiger te worden voor na 2017.Op een rode beurs daalde het aandeel Vopak maandag 2,1 procent naar 36,81 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 21, 2017 08:46 ET (12:46 GMT)