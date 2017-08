'Hypotheekrente dit najaar weer lager'

Dinsdag 22 augustus 2017 08:24

AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrente gaat dit najaar weer verder omlaag. Dat verwacht De Hypotheekshop op basis van recente ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

De lage rente is vooral te danken aan het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) al een paar jaar voert om de economie en inflatie de eurozone te stimuleren. Dit voorjaar veerden de rentes even op door speculaties op een mogelijke afbouw van die steunmaatregelen. Maar het lijkt alweer een stuk onwaarschijnlijker dat dit op heel korte termijn gebeurt.

De gedaalde marktrente is voor veel banken al aanleiding geweest voorzichtig over te gaan tot een verlaging van hun hypotheektarieven. ,,Nu het einde van de zomervakantie nadert, ligt het in de lijn der verwachting dat de komende weken meer geldverstrekkers tot verlaging zullen overgaan'', denkt De Hypotheekshop.