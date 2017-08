Beurzen Azië overwegend hoger

Dinsdag 22 augustus 2017 08:25

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten koersten dinsdag overwegend hoger. Beleggers gingen op zoek naar koopjes na de recente koersdalingen. Daarnaast werd gewacht op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole later deze week.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1 procent en de beurs in Shanghai steeg 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent hoger en de Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan.

In Tokio ging de toonaangevende Nikkei na een schommelende sessie 0,1 procent lager de dag uit op 19.383,84 punten. Het was de vijfde verliesdag op rij voor de Japanse hoofdindex en daarmee de langste verliesreeks sinds april vorig jaar. De vastgoedbedrijven zaten in de lift. Mitsui Fudosan en Mitsubishi Estate wonnen 0,7 en 0,6 procent.

In India krabbelde het aandeel Infosys weer wat op met een plus van 0,3 procent. Het softwarebedrijf zag in de afgelopen twee handelsdagen meer dan 15 procent aan beurswaarde verdampen na het onverwachte vertrek van topman Vishal Sikka.