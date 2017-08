Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Accell Group licht

Dinsdag 22 augustus 2017 08:44 Koersdoel omhoog naar 33,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft dinsdag het koersdoel voor Accell Group verhoogd van 32,50 naar 33,00 euro en houdt het fonds op de kooplijst. Dit meldde analist John David Roeg in een rapport over de fietsenfabrikant.De marktvorser van NIBC gaat uit van een verkoopstijging in de Europese fietsmarkt van 8 procent per jaar in het komende decennium, dankzij de sterke groei van de verkoop van e-bikes. Deze fietsen zijn nu al goed voor circa 60 procent van de omzet van Accell, berekende Roeg.De analist merkte daarbij op dat Accell de omslag in de leverings- en verkoopketen sinds 2015 is ingeslagen en nu ook serieus werk maakt van omnichannel verkopen. Onder de nieuwe CEO Ton Anbeek zal de komende jaren tot 30 miljoen euro worden geïnvesteerd, onder meer in de omnichannel-strategie en ICT.Het nieuwe koersdoel biedt volgens Roeg nog 36 procent opwaarts potentieel, als het bedrijf zelfstandig blijft. Als Pon Holdings de fietsenfabrikant uit Heerenveen wil kopen, zal het startbod 40 euro moeten bedragen, meent de analist.Het aandeel Accell sloot maandag op 24,72 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 22, 2017 02:44 ET (06:44 GMT)