Hudson's Bay Amsterdam opent 5 september

Dinsdag 22 augustus 2017 11:35

AMSTERDAM (ANP) - Het eerste Nederlandse warenhuis van Hudson's Bay gaat op 5 september open. Dan kan het winkelend publiek terecht in het warenhuis aan het Amsterdamse Rokin. Twee dagen later gaan de deuren van de winkels in Rotterdam en Den Haag open.

Er was veel onduidelijkheid over de openingsdata van de winkels van de Canadese warenhuisketen. Die had eerder zelf midden augustus als tijdstip voor de opening van de Amsterdamse winkel naar buiten gebracht.

Later in september volgen nog zeven andere winkelopeningen voor Hudson's Bay, op locaties waar voorheen warenhuizen van de failliete keten V&D zaten.De warenhuizen in Leiden, Breda, Maastricht, Almere, Zwolle, Tilburg en Den Bosch openen allemaal tussen 12 en 21 september.