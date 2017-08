'Voorzichtig begin beurshandel op Damrak'

Woensdag 23 augustus 2017 08:22

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk nipt hoger. De andere belangrijke Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk ook zonder grote koersuitslagen openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de sterke koerswinsten een dag eerder.

De markten zullen mogelijk ook reageren op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om de overheid plat te leggen als het Congres niet instemt met de financiering van de muur langs de grens met Mexico. Trump zei tijdens zijn bezoek aan de staat Arizona ook dat het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) waarschijnlijk zal worden beëindigd.

Op het Damrak staat AkzoNobel in de schijnwerpers. Volgens De Telegraaf is de chemietak van het concern in het vizier van vijf private equity-partijen. De fondsen CVC en KKR die samen optreden en het Amerikaanse Apollo worden als meest serieuze kandidaten gezien. De overige namen zijn Axalta, Blackstone en Advent. Akzo wil zijn chemiedivisie afstoten om extra waarde te creëren voor aandeelhouders.

Arcadis

Advies- en ingenieursbureau Arcadis kondigde aan een klus te hebben binnengehaald in de Amerikaanse stad Norfolk. Met de opdracht is een bedrag van van 11,6 miljoen dollar, zo'n 9,9 miljoen euro, gemoeid.

Indexsamensteller Stoxx meldde daarnaast dat de aandelen van verzekeraar ASR en luchtvaartconcern Air France-KLM per 18 september worden opgenomen in de Stoxx Europe 600 Index.

Euro

De Europese beurzen gingen dinsdag hoger de handel uit. De AEX-index klom 1 procent tot 521,87 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 793,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,4 procent.

Ook Wall Street kende een positieve handelsdag. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 21.899,89 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,1756 dollar waard, tegen 1,1766 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 47,68 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper op 51,68 dollar per vat.