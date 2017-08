Royal Delft Group duikt in de rode cijfers

Donderdag 24 augustus 2017 07:31 Moeizame ontwikkelingen op de Chinese markt voorzien.(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft de omzet en de winstgevendheid in de eerste zes maanden van 2017 onder druk zien staan. Dit maakte de Delftse producent van Delfts sieraardwerk en keukengerei donderdag voorbeurs bekend."Dit jaar missen we bij BK Cookware de omzet van volumineuze acties in het foodkanaal en staat de markt onder druk door een pannenactie bij een grote foodretailer", aldus CEO Henk Schouten in een toelichting op de cijfers. Bij Van Kempen & Begeer daalde de omzet door het beëindigen van de activiteiten van het merk Royal VKB. Wel steeg de omzet in zowel de toeristische sector als de zakelijke markt "aanzienlijk".In het afgelopen halfjaar daalde de omzet op jaarbasis van 11,7 miljoen naar 9,7 miljoen euro. Daarbij daalde het operationeel bedrijfsresultaat (EBITDA) van 0,7 miljoen naar 0,5 miljoen euro.Onder de streep restte een verlies van 111.000 euro tegenover een winst van 115.000 euro een jaar eerder.De solvabiliteit van Royal Delft bleef met 53,2 procent nagenoeg gelijk aan de 53,7 procent ultimo 2016.OutlookVoor het komend halfjaar blijft er druk op het resultaat vanwege moeizame ontwikkelingen op de Chinese markt, zo verwacht de onderneming. Wel verwacht Royal Delft dat de toeristische markt zich positief blijft ontwikkelen. De onderneming sprak geen kwantitatieve outlook uit over het verwachte resultaat voor geheel 2017.Het aandeel Royal Delft Group sloot woensdag 7,4 procent hoger op 9,00 euro.