Ajax contracteert Maximilian Wober

Donderdag 24 augustus 2017 10:31 Contract van vier seizoenen.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Maximilian Wöber en het Oostenrijkse SK Rapid Wien over een directe overgang van de speler naar de Amsterdamse club. Dit meldde de beursgenoteerde voetbalclub uit de hoofdstad donderdag.De 19-jarige verdediger Wöber tekende een contract dat per direct in gaat en in principe vier seizoenen loopt, tot en met 30 juni 2021.Het aandeel Ajax steeg donderdagochtend 0,6 procent op 11,48 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 24, 2017 04:31 ET (08:31 GMT)