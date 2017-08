ABN AMRO mogelijk interesse in IKB Deutsche Industriebank - media

Donderdag 24 augustus 2017 15:07 Overnamesom zou kunnen oplopen tot 400 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zou één van de potentiële bieders op het Duitse IKB Deutsche Industriebank zijn. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen.Via de overname zou de Nederlandse bank zijn zakelijke activiteiten willen uitbreiden. Naast ABN AMRO zouden ook een aantal Chinese partijen interesse hebben.IKB wordt verkocht door Lone Star. Het zou de eerste overname van een concurrent zijn voor ABN AMRO sinds het in 2015 door de Nederlandse staat naar de beurs werd gebracht.Volgens Bloomberg zou er tussen de 300 miljoen en 400 miljoen euro gemoeid zijn met een overname van IKB, ofwel 0,3 tot 0,4 keer de boekwaarde.Op een groene beurs steeg het aandeel ABN AMRO vanmiddag 0,1 procent op 24,12 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 24, 2017 09:07 ET (13:07 GMT)